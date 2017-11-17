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Homem deixa moto destravada e veículo é furtado na porta de casa

Caso aconteceu em Dois Irmãos do Buriti

Renan Nucci

Publicado em 17/11/2017 às 16:34

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Homem de 31 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil do município de Dois Irmãos do Buriti, para relatar o furto da moto ocorrido durante a madrugada de ontem, na região central da cidade.

A vítima informou que deixou o veículo, modelo Honda CG Titan 150, estacionado na porta de casa, por volta das 20h30, sem as chaves, mas destravado. Às 23h30, saiu para verificar se havia esquecido algum móvel para fora, e viu que a moto estava lá.

Porém, já pela manhã de ontem, viu que a moto havia desaparecido. Ele explicou que a residência onde vive não tem muro, por isso estacionava a moto bem perto da porta. Ainda de acordo com a vítima, foi encontrado rastro da moto em uma casa nas imediações. O caso é investigado.

 

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