Homem procura Polícia Civil para 'denunciar' conversa de esposa com desconhecido no WhatsApp

Caso Curioso
Ele foi orientado a resolver as questões pessoais com sua cônjuge, sem o envolvimento de qualquer órgão policial
Um homem de 35 anos, líder religioso, procurou a Polícia Civil do município para "denunciar" a esposa por estar conversando com um desconhecido no WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas.
De acordo com as informações obtidas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o homem informou ao policial atendente que pegou o celular e iniciou uma conversa com o sujeito mas, no momento em que o mesmo percebeu que não se tratava da mulher com quem conversava, realizou o bloqueio do contato.
Ele ainda continuou dizendo que "convidou" a esposa para comparecer à Delegacia de Polícia e registrar um boletim de ocorrência, mas que a mesma disse que não iria e que, caso ele desejasse, poderia arrumar as malas e ir embora ou ir até o Fórum do Município e fazer o pedido de divórcio.
A "vítima" da história seguiu insistindo com a ideia de fazer o B.O., ato que foi negado pela equipe policial, uma vez que conversar com pessoas não configura nenhum tipo de crime. Ele ainda foi orientado a resolver as questões pessoais com sua cônjuge, sem o envolvimento de qualquer órgão policial.
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