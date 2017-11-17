PMA fecha duas carvoarias em assentamento e autua proprietários rurais

A Polícia Militar Ambiental de Batayporã localizou, durante a tarde da última quinta-feira (16), duas carvoarias que funcionavam sem licença ambiental, no assentamento Gleba Azul, em Ivinhema. Ambas foram interditadas.

Os proprietários rurais residentes do assentamento, de 62 e 68 anos, foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.000,00 cada um, por atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental. Eles também responderão por crime e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA