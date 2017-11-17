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Operação Enigma

Polícia Federal deflagra operação contra tráfico internacional e cumpre mandados em MS

A operação tem por objetivo desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes oriundos do Paraguai

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/11/2017 às 08:19

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A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (17), a "Operação Enigma", que tem por objetivo desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes oriundos do Paraguai, que teriam por destino Curitiba e região metropolitana.

Os 200 policiais envolvidos na ação cumprem mandados em Mato Grosso do Sul (Campo Grande e Ponta Porã), Paraná (Curitiba, Campo Magro, Campo Largo, Colombo, Pinhais, Guaratuba e Paranaguá) e Santa Catarina (São José e Itapema). Ao todo, são 37 mandados de busca e apreensão, 20 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de prisão temporária, todos expedidos pela Justiça Federal do Paraná, em Curitiba.

Investigação

Conforme divulgado pela Assessoria de Comunicação da PF, com as investigações, foi possível identificar o grupo criminoso organizado e estruturado de forma a viabilizar a aquisição de drogas no Paraguai e transportá-las clandestinamente para o Brasil, "abastecendo" os fornecedores da capital paranaense e região metropolitana. 

Após várias prisões em flagrante e apreensões dos entorpecentes, os investigados estabeleceram um esquema de lavagem de ativos, que envolvia a ocultação e fracionamento das operações financeiras, a utilização de "laranjas" para a realização das negociações envolvendo bens adquiridos pelo grupo, a compra de veículos de luxo, imóveis rurais e outros de alto padrão no litoral catarinense.

Acredita-se que o grupo criminoso é responsável pelo tráfico de cerca de 200kg de cocaína e crack mensalmente para distribuição.

Aos investigados estão sendo imputados, dentre outros, os crimes de tráfico internacional de entorpecentes, associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de ativos.

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