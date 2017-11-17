Polícia Militar Ambiental autua fazendeiro por despejar e incendiar lixo em local inadequado

Crime Ambiental
Homem foi autuado em R$ 5 mil, no município de Aral Moreira
Na tarde da última quinta-feira (16), um fazendeiro de 48 anos foi autuado em R$ 5 mil por despejar e incendiar lixo de diversos tipos em local inadequado, crime que configura "lançamento de resíduos sólidos em local inadequado".
A Polícia Militar Ambiental de Naviraí realizava fiscalização nas propriedades rurais no município de Aral Moreira quando localizaram uma valeta com lixos despejados inadequadamente, em uma fazenda margeando a rodovia MS-386.
De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da PMA, o homem lançava no local diversos caixotes de papelão, tampas de frascos de agrotóxicos, lâmpadas e lixo doméstico. Após o despejo, ele ainda incendiava, produzindo fumaça negra que se estendia por toda a faixa da rodovia que fica em frente à sua propriedade.
Além da multa, o homem foi notificado a retirar todos os resíduos do local.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA
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