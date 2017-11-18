Homem é assassinado com tiro na cabeça enquanto discutia com a ex

Revide
Socorro chegou a ser acionado, mas vítima não resistiu aos ferimentos
João Ricardo Benevides Mendes, 33 anos, foi morto a tiros durante a tarde desta sexta-feira (17) em Rio Verde de Mato Grosso, a 207 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi atingida por dois disparos: um na cabeça e outro no braço.
Uma ambulância foi acionada por testemunhas, mas quando os socorristas chegaram ao local, a vítima não havia resistido aos ferimentos.
Segundo informações do site Edição de Notícias, João Ricardo estava de bicicleta quando viu a ex-mulher na fila de uma casa lotérica e decidiu parar para conversar. Eles então começaram a discutir e o atual companheiro dela, que a esperava no carro, desceu e matou a vítima.
Apreensão de drogas
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