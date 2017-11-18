Homem é encontrado morto na cama de casa após festa

Homicídio
Vítima foi esfaqueada cinco vezes
José Mancuzo, 73, foi econtrado morto em casa na noite de ontem, na Rua Duque de Caxias, Centro de Aparecida do Taboado. A vítima foi esfaqueada cinco vezes nas costas, na costela e no tórax, e estava sobre a própria cama. Não há informações de suspeito ou motivação. Na noite do dia 15, feriado, José havia dado uma festa em casa, e não tinha sido visto desde então.
Vizinhos e familiares, com apoio do Corpo de Bombeiros, haviam arrombado a porta para tentar resgatar José, que não havia dado notícias por um dia. Como a vítima estava morta, a perícia da Polícia Civil foi acionada e colheu informações no local. Além disso, investigadores vão analisar imagens de câmeras de segurança da região, em busca de mais informações.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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