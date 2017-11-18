Homem é encontrado morto na cama de casa após festa

José Mancuzo, 73, foi econtrado morto em casa na noite de ontem, na Rua Duque de Caxias, Centro de Aparecida do Taboado. A vítima foi esfaqueada cinco vezes nas costas, na costela e no tórax, e estava sobre a própria cama. Não há informações de suspeito ou motivação. Na noite do dia 15, feriado, José havia dado uma festa em casa, e não tinha sido visto desde então.

Vizinhos e familiares, com apoio do Corpo de Bombeiros, haviam arrombado a porta para tentar resgatar José, que não havia dado notícias por um dia. Como a vítima estava morta, a perícia da Polícia Civil foi acionada e colheu informações no local. Além disso, investigadores vão analisar imagens de câmeras de segurança da região, em busca de mais informações.