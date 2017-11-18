Homem é preso depois de arrastar mulher pelo asfalto

Homem de 34 anos foi preso em flagrante pela da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) da Polícia Militar nesta madrugada, em Aquidauana, depois agredir a esposa, de 23 anos, e arrastá-la pelo asfalto.



De acordo com a PM, por volta da meia-noite a equipe foi informada sobre as agressões que ocorriam na Rua João Dias, no Bairro Alto, perto do terminal rodoviário. Lá, os policiais encontraram a mulher ferida.



A vítima estava com hematoma no rosto e sangramento perto do olho esquerdo, além de escoriações pelo corpo. Ela confirmou ter sido agredida pelo marido e que ambos estavam bebendo e fumando pasta base de cocaína.