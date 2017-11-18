Homem é preso depois de arrastar mulher pelo asfalto

Aquidauana
Agressões ocorreram enquanto vítima e autor ingeriam bebidas alcoólicas e consumiam drogas
Homem de 34 anos foi preso em flagrante pela da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) da Polícia Militar nesta madrugada, em Aquidauana, depois agredir a esposa, de 23 anos, e arrastá-la pelo asfalto.
De acordo com a PM, por volta da meia-noite a equipe foi informada sobre as agressões que ocorriam na Rua João Dias, no Bairro Alto, perto do terminal rodoviário. Lá, os policiais encontraram a mulher ferida.
A vítima estava com hematoma no rosto e sangramento perto do olho esquerdo, além de escoriações pelo corpo. Ela confirmou ter sido agredida pelo marido e que ambos estavam bebendo e fumando pasta base de cocaína.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS