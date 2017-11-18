Homem não identificado é encontrado carbonizado dentro de carro

Corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado carbonizado dentro de um veículo na noite de ontem, na fronteira com o Paraguai. Os fatos ocorreram perto de uma fábrica de farinha localizada na rodovia MS-164, em Ponta Porã. Não é descartada hipótese de acerto de contas envolvendo o crime organizado.

De acordo com o site Porã News, testemunhas acionaram a polícia por volta das 20h15, alertando sobre o veículo, modelo Gol, que pegava fogo. Chegando ao local, a Polícia Civil e a perícia perceberam que havia o corpo de um homem. Indícios apontam que a vítima pode ter sido executada em outro local e deixada ali.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que possam auxiliar na identificação. As autoridades do Paraguai também fazem verificações para tentar descobrir quem seria a vítima, e quais seus familiares.