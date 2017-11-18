Homem não identificado é encontrado carbonizado dentro de carro

Execução
Corpo foi encaminhado para exames no IML
Corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado carbonizado dentro de um veículo na noite de ontem, na fronteira com o Paraguai. Os fatos ocorreram perto de uma fábrica de farinha localizada na rodovia MS-164, em Ponta Porã. Não é descartada hipótese de acerto de contas envolvendo o crime organizado.
De acordo com o site Porã News, testemunhas acionaram a polícia por volta das 20h15, alertando sobre o veículo, modelo Gol, que pegava fogo. Chegando ao local, a Polícia Civil e a perícia perceberam que havia o corpo de um homem. Indícios apontam que a vítima pode ter sido executada em outro local e deixada ali.
O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que possam auxiliar na identificação. As autoridades do Paraguai também fazem verificações para tentar descobrir quem seria a vítima, e quais seus familiares.
Apreensão de drogas
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Oportunidades
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Luto
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