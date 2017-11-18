Jovem é preso por dirigir embriagado e fazer manobras arriscadas

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu no início da madrugada deste sábado, um rapaz de 22 anos que dirigia embriagado nas imediações do terminal rodoviário, no Bairro Alto. O autor também fazia manobras arriscadas na via, colocando em risco a segurança de terceiros.

Após denúncia anônima, os policiais encontraram o veículo, Corsa Wind, estacionado sobre a calçada na Rua Irmãos Diacópoli. Ao se aproximarem do condutor, perceberam que ele estava com odor etílico, olhos vermelhos, fala enrolada e dificuldades para se equilibrar.

Por este motivo, o rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O veículo, por sua vez, foi recolhido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).