Após temporal, PMA resgata turistas e piloteiros náufragos de duas embarcações no lago da usina Sérgio Motta

Mato Grosso do Sul
Resgate foi registrado nas proximidades do aterro da ponte da BR-267
A Polícia Militar Ambiental de Bataguassu resgatou, após denúncias, sete pessoas que caíram na água do lago da usina Sérgio Motta, nas proximidades do aterro da ponte da BR-267. O caso aconteceu na tarde do último sábado (18), por volta das 13h30.
De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da PMA, as vítimas foram surpreendidas pelo temporal e pela forte ventania no local, que afundou as embarcações que estavam enquanto pescavam. Apesar de estarem de coletes salva-vidas, os riscos de afogamento eram iminentes, uma vez que as ondas formadas pelo vento eram muito fortes.
Quando a equipe de oficiais chegou ao local, cinco pessoas estavam agarradas à defensa da ponte e do aterro, enquanto duas ainda estavam dentro da água e foram socorridas.
Foram identificados cinco turistas residentes de Pinhais, no Paraná, e dois piloteiros das embarcações, residentes do município de Bataguassu. Após os procedimentos de salvamento, todos foram levados para a pousada onde estavam hospedados, no Distrito de Nova Porto XV.
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