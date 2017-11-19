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Violência Doméstica

Homem agride mulher e a deixa nua no Jardim Independência

Caso de violência doméstica aconteceu por volta das 19h do último sábado (18)

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/11/2017 às 09:15

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Por volta das 19h do últmo sábado (18), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer à Rua Arlindo Ortega, no Jardim Independência, em Anastácio, para atender a um caso de violência doméstica.

A vítima, identificada como D. V. N., de 52 anos, foi agredida por um homem identificado como R. D. R., de 53 anos, que também rasgou suas roupas e a deixou nua. Após o ato, ele teria fugido com o carro da vítima e ela, assustada, procurou ajuda.

A equipe da PM constatou que a mulher apresentava lesões no braço direito. Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia do município, para as providências cabíveis, sendo entregue juntamente com suas vestes rasgadas.

O autor do crime ainda não foi localizado. A Polícia de Anastácio segue investigando o caso. 

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