Homem agride mulher e a deixa nua no Jardim Independência

Violência Doméstica
Caso de violência doméstica aconteceu por volta das 19h do último sábado (18)
Por volta das 19h do últmo sábado (18), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer à Rua Arlindo Ortega, no Jardim Independência, em Anastácio, para atender a um caso de violência doméstica.
A vítima, identificada como D. V. N., de 52 anos, foi agredida por um homem identificado como R. D. R., de 53 anos, que também rasgou suas roupas e a deixou nua. Após o ato, ele teria fugido com o carro da vítima e ela, assustada, procurou ajuda.
A equipe da PM constatou que a mulher apresentava lesões no braço direito. Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia do município, para as providências cabíveis, sendo entregue juntamente com suas vestes rasgadas.
O autor do crime ainda não foi localizado. A Polícia de Anastácio segue investigando o caso.
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