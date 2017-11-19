Homem assassina jovem em carvoaria de fazenda na Estrada do Taboco

Na tarde do último sábado (18), um homem de 29 anos, identificado como T. C., assassinou um jovem de 24 anos, identificado como M. H. da S. na carvoaria da Fazenda Tapiti, na Estrada do Taboco, a 39km do centro de Aquidauana.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local, já que um assassinato havia acontecido. Chegando lá, a equipe foi recebida por um homem identificado como A. M., que se encontrava próximo da vítima. A testemunha informou que momentos antes ocorrera um desentendimento generalizado e que o autor do crime havia desferido facadas na vítima.

Foram realizadas diligências pelo local, momento em que um outro indivíduo, conhecido pelo apelido "Ferrugem", juntamente com o autor do crime, se apresentaram. O segundo confirmou o assassinato sob a justificativa de que teria levado um tapa no rosto durante o desentendimento com a vítima.

Na carvoaria, ainda foi localizado um homem identificado como E. dos S., com um corte na mão direita. Este relatou que a vítima desferiu uma facada e, ao proteger-se, ele sofreu a lesão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para comparecer ao local. Foi acionada, também, a equipe de perícia da Polícia Civil de Aquidauana. Com a chegada dos peritos, o autor informou onde escondeu a arma do crime, que foi apreendida.

Todos os envolvidos no caso foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município, para os devidos procedimentos.