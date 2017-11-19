Jovem é assassinado com três tiros após emboscada durante a madrugada

Policial
Caso aconteceu por volta das 2h deste domingo (19)
Um jovem de 20 anos identificado como E. A. de M. foi executado na madrugada deste domingo (19), após uma emboscada armada contra ele no bairro Estrela Porã, em Dourados.
Conforme apurado pela mídia local, ele teria saído com o irmão para uma suposta festa na Rua Demeciano de Matos Pereira. Ao chegar no local, o jovem foi surpreendido por um homem que efetuou os disparos, atingindo-o três vezes. Um dos tiros atingiu sua nuca, enquanto os outros acertaram sua perna esquerda e rosto.
A Polícia Civil esteve no local para realizar a investigação do caso. Informações dão conta de que, recentemente, ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio.
Apreensão de drogas
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Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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