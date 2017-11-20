Após discussão em lanchonete, homem agride jovem e tenta mantê-la dentro de sua residência

Uma jovem de 18 anos, identificada como C. C. V. S. dos S., na madrugada desta segunda-feira (20), compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para reportar um caso de lesão corporal dolosa, causada por um homem que, até o momento do ato violento, seria seu namorado, identificado como A. de O. F. de S., de 29 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em uma lanchonete quando teve início uma discussão entre ambos. Eles saíram do local e, juntos, foram até a residência do homem, onde estava a motocicleta da vítima. Chegando lá, o autor do crime, aparentemente sem nenhuma motivação, passou a agredir a jovem, causando lesão em seu lábio inferior, além de hematomas em ambos os braços e pernas.

Ele ainda teria tentado mantê-la dentro de sua residência, fechando a porta e impedindo sua passagem. A vítima só conseguiu sair após a chegada de outra pessoa, identificada como A. I. de A. G., que não presenciou nenhuma das demais agressões.