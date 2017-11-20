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Ex-juiz boliviano é preso com 30 kg de cocaína a caminho de MS

Ele era esperado na fronteira com Corumbá para receber pelo transporte

Renan Nucci

Publicado em 20/11/2017 às 18:39

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O ex-juiz boliviano Óscar Arroyo Rojas foi preso ontem (19) ao ser flagrado com 30 tabletes de cocaína pura no distrito de Yacuces, na província de German Busch, na Bolívia. O flagrante aconteceu em um posto policial distante a 66 km de Corumbá.

Conforme um dos sites locais, El Deber, equipes da Força de Luta Contra o Narcotráfico (FELCN) prenderam o ex-juíz e foi identificado que a droga tinha como destino o Brasil. Os tabletes do entorpecente estavam dentro das portas e no porta-luvas do carro de Óscar, um Kia Plomo.

Os policiais apuraram que o ex-juiz era esperado na fronteira com Corumbá para entregar a cocaína e receber pelo transporte. Ele foi preso em flagrante e foi encaminhado para o presídio na cidade de Santa Cruz de La Sierra.

Óscar Arroyo Rojas desempenhou a função de juiz por oito meses em Puerto Suárez e foi afastado por determinação do Conselho de Magistratura do país.

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