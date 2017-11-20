Homem embriagado provoca acidente entre três veículos no Bairro Alto e foge do local

Um homem identificado como L. E. dos R., de 36 anos, que estava embriagado, provocou um acidente entre o veículo que estava e outros dois na Duque de Caxias com o cruzamento da Rua Aniceto Rondon. Caso ocorreu no final da tarde do último domingo (19), por volta de 18h15.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele conduzia seu veículo, uma Ford Pampa, sentido norte/sul e, no cruzamento da Rua Aniceto Rondon, colidiu a parte dianteira de seu carro na parte traseira de um Hyundai HB20, conduzido por J. E. C. L., e, após o impacto da colisão, ainda bateu o lado esquerdo de sua parte dianteira em uma Toyota Hilux, conduzida por N. N. da S..

O autor do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ainda tentou fugir do local, mas foi encontrado pela equipe plantonista de trânsito da Polícia Militar, acionada para comparecer à cena do acidente. Ele estava em visível estado de embriaguez, apresentando olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem de vestes, falante e com falta de coordenação motora.

Ainda conforme os policiais, o homem teria tentado esconder duas garrafas de cerveja de 1L em um matagal próximo ao local.

Ninguém se feriu no acidente, que deixou apenas danos materiais. A Pampa foi encaminhada ao Pátio do Ciretran (DETRAN) de Aquidauana e o homem, detido em flagrante, foi ecaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.