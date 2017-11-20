Mulher é presa tentanto entrar em presídio com droga na genitália

Mulher de 35 anos foi presa em flagrante ontem, ao tentar entrar na Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti com 165 gramas de maconha na genitália. Os fatos ocorreram durante horário de visitas.

De acordo com o boletim de ocorrência, enquanto era revistada, a mulher, que visitava o marido preso, começou a demonstrar nervosismo e confessou que transportava o entorpecente, sendo detida pelos agentes penitenciários.