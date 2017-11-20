Mulher é presa tentanto entrar em presídio com droga na genitália

Tráfico
Ela estava no local para visitar o marido
Mulher de 35 anos foi presa em flagrante ontem, ao tentar entrar na Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti com 165 gramas de maconha na genitália. Os fatos ocorreram durante horário de visitas.
De acordo com o boletim de ocorrência, enquanto era revistada, a mulher, que visitava o marido preso, começou a demonstrar nervosismo e confessou que transportava o entorpecente, sendo detida pelos agentes penitenciários.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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