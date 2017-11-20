PMA prende em flagrante homem que capturava e mantinha ilegalmente canários em cativeiro

A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, durante fiscalização ambiental urbana, surpreendeu um homem de 54 anos em seu local de trabalho na construção civil, com vários alçapões armados para a captura de canários, além de três aves capturadas ilegalmente.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da PMA, o infrator confirmou que possuía mais pássaros em sua residência, que ele mesmo havia capturado. Os oficiais fizeram diligências no local indicado pelo homem e encontraram 250 canários-da-terra mantidos em cativeiro, em um viveiro e várias gaiolas. Os pássaros, viveiro e gaiolas foram apreendidos, além de um Fiat Uno, que era utilizado na caça ilegal.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município e responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 125.000,00.

Os pássaros passaram por avaliação técnica e foram considerados bravios, por terem sido capturados há pouco tempo e foram soltos em seu habitat natural. A PMA acredita que as aves eram utilizadas para comércio.