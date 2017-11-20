Polícia apreende cocaína avaliada em R$ 1,5 milhão

Na madrugada de domingo (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) rodoviários apreendeu 51 quilos de cocaína avaliados em aproximadamente R$ 1,5 milhão, na BR-262, em Miranda.

Segundo a PRF, foi dada a ordem de parada ao automóvel o veículo Honda Civic LXS, com placas de São Paulo, sendo conduzido por um homem de 30 anos, em companhia de quatro passageiros dentre eles uma criança, uma adolescente e dois adultos, de 20 e 24 anos.

Em compartimentos ocultos do carro, foram localizados 51 tabletes de cocaína totalizando 51 quilos de entorpecente. O condutor declarou que estava vindo de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e levaria o ilícito para São Paulo.

Os indivíduos, o entorpecente e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande. Em grandes centros como São Paulo, o quilo de cocaína chega a valer até R$ 30 mil.