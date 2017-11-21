Gerente de pousada denuncia furto ocorrido durante a madrugada

Criminalidade
Pousada fica localizada na Rodovia MS-171, no KM 54
A gerente de 35 anos, de uma pousada localizada na Rodovia MS-171, no KM 54, denunciou um furto ocorrido na madrugada desta terça-feira (21), por volta de 01h34.
De acordo com as informações, foi subtraído do caixa da Pousada o valor de R$ 140,00. Do escritório, o bandido levou um notebook preto da marca Acer, além de um aparelho celular LG, também de cor preta.
Ainda conforme o registro da ocorrência, as câmeras de segurança do local filmaram toda a ação do homem e as imagens já estão sob a análise da Polícia Civil de Aquidauana, que investiga o caso.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS