Gerente de pousada denuncia furto ocorrido durante a madrugada

A gerente de 35 anos, de uma pousada localizada na Rodovia MS-171, no KM 54, denunciou um furto ocorrido na madrugada desta terça-feira (21), por volta de 01h34.

De acordo com as informações, foi subtraído do caixa da Pousada o valor de R$ 140,00. Do escritório, o bandido levou um notebook preto da marca Acer, além de um aparelho celular LG, também de cor preta.

Ainda conforme o registro da ocorrência, as câmeras de segurança do local filmaram toda a ação do homem e as imagens já estão sob a análise da Polícia Civil de Aquidauana, que investiga o caso.