Homem foi executado com dois tiros e suspeita é de "guerra" entre grupos

A vítima do homicídio registrado na manhã desta terça-feira (21) no Jardim Guaicurus, em Dourados, foi identificada preliminarmente como Jean Silva, conhecido como Gordo, morador no Parque das Nações II. De acordo com a perícia, dois tiros de pistola .45 atingiram o homem nas costas e no pescoço.

O corpo dele foi encontrado por populares no interior do Fiat Siena, com placas de Caarapó. O veículo estava parado próximo a uma residência localizada na rua G-4 e dentro dele havia roupas e até uma espécie de máscara.

A polícia apura a ligação desse assassinato com outros crimes ocorridos recentemente no município, entre eles, a morte de Maurício Molina Matossi, no dia 13 de novembro, na Linha do Potreirito. Não é descartado acerto de contas entre grupos rivais.