Mulher que reside em barraco de lona tem objetos e alimentos furtados

A Polícia Civil de Aquidauana registrou uma ocorrência de furto na Vila Pinheiro um tanto quanto curiosa e ainda mais desonesta do que o usual.

Informações dão conta de que a mulher que reside no local, um humilde barraco de lona nas proximidades do campo, teve um botijão de gás e um pote que continha alguns doces de banana furtados, sendo esses uma das poucas opções alimentícias que restavam.

Apesar de ser um 'pequeno' furto, a vítima resolveu registrar o boletim de ocorrência, uma vez que seus recursos, que já são precários, foram ainda mais reduzidos.

A equipe policial segue investigando o caso e já possui um suspeito. Após as investigações serem finalizadas, as medidas cabíveis serão tomadas.