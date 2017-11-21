PMA prende e autua pedreiro por pesca predatória e apreende 37kg de pescado

Piracema
Homem estaria pescando nas proximidades da foz do Rio da Prata, em Bonito
A Polícia Militar Ambiental (PMA) do município de Jardim, durante fiscalização no Rio Miranda, recebeu a informação de que um homem estaria pescando durante o período da Piracema nas proximidades da foz do Rio da Prata, em Bonito.
Os policiais foram até o local e, camuflados, observaram o infrator armando diversos anzóis de galho, que são petrechos proibidos. Ele foi abordado no momento em que se preparava para pescar.
A equipe de oficiais apreendeu com o homem dois exemplares de peixe da espécie Pintado, pesando 37kg, que ele havia capturado com os anzóis do galho. Todo o material proibido foi retirado do rio.
O homem, de 26 anos, informou ser pedreiro e residente do município de Jardim. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o pescado apreendido, para a Delegacia da Polícia Civil de Bonito, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de detenção.
O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.740,00 pela PMA.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA
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