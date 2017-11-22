Homem é flagrado praticando ato obsceno no Jd. Campanário

Anastácio
Caso ocorreu no final da tarde da útima terça-feira (21), por volta das 18h48
Um homem identificado como J. D. G. R., de 34 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia por estar praticando ato obsceno de masturbação em frente à própria residência, localizada no Jd. Campanário, em Anastácio.
De acordo com informaçõe do boletim de ocorrência, N. S. B., 21 anos, foi quem acionou a Guarnição Policial, uma vez que a mesma teria passado em frente da casa do homem e visto ele se masturbando e se mostrando para outras mulheres que ali transitavam, como J. A. de A. F., de 33 anos, e J. da C. W., de 19 anos, que também testemunharam o ato.
Ainda de acordo com as testemunhas, o autor já vinha praticando atos libidinosos e se mostrando para pessoas que passavam pelo local, podendo inclusive ter vítimas menores de idade, já que existe uma escola nas proximidades da casa do homem.
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