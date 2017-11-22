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Violência Doméstica

Jovem é preso após surtar e agredir ex-namorada

Caso ocorreu por volta das 20h da última terça-feira (21), no município de Dourados

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/11/2017 às 11:00

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Um jovem de 22 anos identificado como G. F. M. L foi preso após surtar e agredir sua ex-namorada, G. O. D., de 26 anos, na Vila São Francisco, em Dourados. O caso ocorreu por volta das 20h da última terça-feira (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o jovem, que seria seu ex-namorado, teria ido ao seu apartamento e dito que ficaria lá. Diante da negativa e da ameaça de chamar a polícia, uma vez que ela possui medida protetiva contra ele, o rapaz tomou o celular de sua mão e o arremessou ao chão, quebrando-o. 

Com medo, ela tentou fugir do apartamento, mas ele a segurou pelos cabelos e arrancou o seu mega hair, em seguida, chutando sua perna esquerda. Durante a confusão, ela conseguiu sair do local e correu para o seu veículo, um Fiat Siena, e trancou as portas. Descontrolado, o jovem começou a pular sobre o veículo, quebrou o vidro da janela do condutor, o lado esquerdo do retrovisor e provocou diversos amassados na lataria do carro.

Após o ataque de fúria, o autor do crime percebeu cortes na mão e no braço direito. Ele teria ligado para a sua irmã e a mesma teria acionado o SAMU, que o encaminhou até a UPA para o atendimento. Com a ausência do criminoso, a vítima ligou para a polícia e uma equipe, em companhia da comunicante, foi até a UPA em questão para abordar o autor.

Após o término do atendimento hospitalar, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a DEPAC de Dourados para as providências cabíveis.

 

 

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