Menores invadem a Escola Dep. Carlos Souza Medeiros e deixam rastros de destruição

A Escola Estadual Carlos Souza Medeiros, localizada na Rua João Teodoreto da Costa, na Cohab Arapongas, em Anastácio, foi encontrada em estado de destruição após a ação de menores que invadiram o local.

Os infratores arrombaram a porta do Laboratório de Química e danificaram os instrumentos de ensino, kits de material escolar e estragaram alguns troféus que a Instituição de Ensino possuía. Além disso, utilizaram as tintas armazenadas para o uso na disciplina de Artes para pichar palavras de baixo calão na parede do local, mensagens com alguns dos nomes dos prováveis criminosos e frases "confrontando" autoridades.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Anastácio como "dano qualificado".

Identificação

Conforme apurado na na manhã desta quarta-feira (22) pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o caso já foi solucionado devido às imagens de câmeras de segurança internas da escola.

No caso, estão envolvidos menores de 10, 11 e 12 anos. O Conselho Tutelar foi acionado pela administração escolar, uma vez que os "vândalos" ainda são crianças e, de acordo com a Legislação, não respondem por seus atos.