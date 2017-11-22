Palestra orienta trabalhadores no combate à exploração sexual de crianças

Bodoquena
Ação foi realizada pela PRF com entidades parceiras
Na manhã de hoje, a A Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da interCemente, junto com o programa "Na mão certa" e a Childhood Brasil, pela proteção da infância, esteve realizando palestra contra a exploração sexual infantil.
No refeitório da fábrica de cimento em Bodoquena que, na ocasião foi transformado em auditório, estando presente 190 pessoas, sendo coordenadores, caminhoneiros e funcionários, bem como da Vobeto transportadora.
Na ocasião foi demonstrado o trabalho realizado pela PRF, como: levantamentos estatísticos, prevenção, fiscalização e repressão, além de se fazem ênfase nas Leis que tratam como crime a exploração.
Além do tema referente a exploração sexual infantil, foi trabalhado o tema sobre a família, como princípios e valores que são eficientes contra tal prática.
No final, foram doados livros "O Bom Samaritano", sendo juntado a outros prêmios que foram sorteados aos presentes. O bom Samaritano, refere-se a responsabilidade de se ajudar aquele que está caído no caminhar.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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