Palestra orienta trabalhadores no combate à exploração sexual de crianças

Na manhã de hoje, a A Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da interCemente, junto com o programa "Na mão certa" e a Childhood Brasil, pela proteção da infância, esteve realizando palestra contra a exploração sexual infantil.

No refeitório da fábrica de cimento em Bodoquena que, na ocasião foi transformado em auditório, estando presente 190 pessoas, sendo coordenadores, caminhoneiros e funcionários, bem como da Vobeto transportadora.

Na ocasião foi demonstrado o trabalho realizado pela PRF, como: levantamentos estatísticos, prevenção, fiscalização e repressão, além de se fazem ênfase nas Leis que tratam como crime a exploração.

Além do tema referente a exploração sexual infantil, foi trabalhado o tema sobre a família, como princípios e valores que são eficientes contra tal prática.

No final, foram doados livros "O Bom Samaritano", sendo juntado a outros prêmios que foram sorteados aos presentes. O bom Samaritano, refere-se a responsabilidade de se ajudar aquele que está caído no caminhar.