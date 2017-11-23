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Piraputanga

Durante surto, homem tenta cometer assassinatos e provoca incêndio em alojamento

Eles foram socorridos pela Polícia Militar Ambiental, que os encaminhou para a Polícia Militar do município

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/11/2017 às 08:59

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Quatro trabalhadores que realizam a construção do asfalto entre Piraputanga e Aquidauana sofreram, na noite da última quarta-feira (22), uma tentativa de assassinato dentro do alojamento que os abrigava.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado, por volta das 11h30, um rapaz, possivelmente identificado como "Romarinho" ou "Hudson", chegou no local gritando e ameaçando as pessoas, tentando se vingar de uma possível briga que teria ocorrido entre ele e um senhor identificado como A. M.. 

O autor quebrou a porta do alojamento, afirmando que iria matar um por um. Nesse momento, as vítimas, R. S. de J., de 31 anos, R. F. de O., de 35 anos, C. da S. S., de 24 anos e M. A. da S., de 27 anos, tentaram trancar a porta e o homem realizou um disparo de arma de fogo, que atravessou o material e bateu na perna de uma das vítimas comunicantes do crime.

Informações dão conta de que o homem ainda teria saído do local por 15 minutos e voltado armado com uma espingarda. Ele colocou a arma por baixo da porta, dizendo "vou matar todo mundo aí dentro" e "não vou entrar aí agora porque está escuro". 

Os comunicantes do crime disseram à Polícia que o autor estava sempre rindo, aparentemente sobre efeito de entorpecentes. Quando o homem foi embora e eles conseguiram sair, repararam que o criminoso ainda teria danificado uma moto e um carro, respectivamente, perfurando o tanque de combustível com facadas e efetuando vários golpes em um veículo Gol.

Eles foram socorridos pela Polícia Militar Ambiental, que os encaminhou para a Polícia Militar do município.

Incêndio

Conforme apurado pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o autor do crime teria voltado ao local e, percebendo que não havia mais ninguém lá, ateou fogo no alojamento, que era alugado.

O incêndio destruiu a sala, a varanda, a cozinha, os quartos, o teto, o madeiramento e todos os fios elétricos, além de prateleiras, uma máquina modeladora de pão, motores e todos os colchões onde os trabalhadores dormiam, e foi contido, inicialmente, pelo proprietário do imóvel, que mora ao lado e percebeu a fumaça. 

O homem acionou o Corpo de Bombeiros por volta de 23h46, que compareceu ao local para as medidas cabíveis.

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