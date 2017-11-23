Idosa é vítima de estelionatário no São Pedro

Uma idosa de 69 anos, identificada como J. O. de J., moradora do bairro São Pedro, em Aquidauana, foi vítima de estelionatários que, desde a manhã do dia 21 de novembro, mantinham contato com ela.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os autores, se passando por familiares da vítima, entraram em contato com ela, informando que estariam viajando de Cuiabá para Aquidauana para uma visita. Na quarta-feira (22), por volta das 10h30, os criminosos voltaram a ligar, informando que estavam no caminho, mas por conta de um problema no carro, não conseguiriam seguir com a viagem.

Neste momento, solicitaram a realização de um depósito no valor de R$ 500,00 e a senhora o fez. Logo após isso, os estelionatários disseram que seriam necessários mais R$ 280,00, uma vez que outro problema teria surgido no veículo.

Desconfiada, a vítima entrou em contato com outro parente, que lhe informou que ela teria sido vítima de um golpe. O filho da idosa tomou conhecimento do caso e entrou em contato com os autores, que confirmaram o crime.

O depósito foi feito em uma conta no nome de uma mulher identificada como M. E. M. C. Os policiais envolvidos no caso seguem investigando o crime.