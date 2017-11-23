MP apura condições materiais e humanas da DP de Bonito

O Promotor de Justiça João Meneghini Girelli instaurou Inquérito Civil para apurar as condições materiais e humanas relativas à carceragem da Delegacia de Polícia de Bonito (MS).

De acordo com os autos, no dia 31 de outubro de 2017, foi realizada visita técnica à Delegacia de Polícia local, em que se constatou que atualmente encontram-se custodiados um total de 22 internos, sem que referida Delegacia conte com a estrutura necessária para manter tantos presos concomitantemente.

Outra irregularidade apontada é o fato de que, no período noturno, somente um policial civil fica responsável pela guarda de todos os internos, o que evidentemente coloca em risco a integridade física do policial plantonista e dos próprios detentos, que comumente agridem uns aos outros. No mais, constatou-se que a presença de tantos custodiados prejudica a atividade-fim da polícia judiciária, pois em vez de atuar em prol da essencial atribuição de investigar crimes, fica onerada em fazer a guarda, organizar visitas e garantir a subsistência básica dos detentos.

Diante dos fatos, o Promotor de Justiça instaurou Inquérito Civil com o objetivo de colher elementos para subsidiar a atuação ministerial.