PF e PM apreendem quatro toneladas de maconha

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Militar apreenderam ontem quatro toneladas de maconha em Ponta Porã. A droga estava escondida numa carreta, em meio a carga de aveia, e foi flagrada durante patrulhamento de rotina no Posto Aquidaban, na rodovia MS-164. O motorista foi preso.

Os policiais abordaram o caminhão de placas MPW-3101, que tracionava o reboque de placas HQN-8802. Inquirido pelos policiais, o motorista confessou o transporte da droga, após os policiais retirarem a lona da carreta e sentirem forte odor de maconha. O motorista da carreta ganharia R$ 10 mil pelo transporte da droga. Ele responderá por tráfico de drogas e encontra-se à disposição da Justiça.