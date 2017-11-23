PM fecha boca de fumo com pés de maconha, prende 2 e captura foragido

A Polícia Militar de Anastácio desmantelou boca de fumo que funcionava em uma residência localizada no Bairro Guanandi, em Aquidauana, na tarde desta quinta-feira. Os militares chegaram ao local por meio de denúncia, e apreenderam pés de maconha, cocaína e joias. O morador, foragido da justiça, foi preso com o filho, que tentou investir contra a guarnição, e um amigo.



Conforme apurado, os policiais chegaram à residência por volta das 14h30, oportunidade em que flagraram os pés de maconha na área onde ficava o lixo. O filho do morador inicialmente negou que a droga era sua e resistiu à prisão ameaçando policiais, sendo necessário o uso da força para contê-lo. O pai dele era foragido da justiça de Aquidauana, e o outro rapaz que estava no local, também foram presos por envolvimento.



Além das plantas, havia pequenas porções de maconha e quatro pinos de cocaína, juntamente com sete joias, sendo três correntes e quatro pingentes de ouro, supostamente de origem ilícita. O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Os nomes dos autores ainda não foram divulgados para não comprometer investigações posteriores.



