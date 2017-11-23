PMA apreende tonelada de agrotóxicos transportada ilegalmente em caminhão

Na tarde da última quarta-feira (22), a Polícia Militar Ambiental (PMA), durante fiscalização na rodovia MS-276 do município de Batayporã, realizou a apreensão de um caminhão com 1.180kg de agrotóxicos sem a licença ambiental exigida.

De acordo com informações dos oficiais, o veículo, um caminhão baú da Mercedez Bens, seguia de Dourados para o município de Piracicaba com a carga ilegal, que também não estava identificada com todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental.

Os produtos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de um a quatro meses de reclusão.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA