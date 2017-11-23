PMA apreende tonelada de agrotóxicos transportada ilegalmente em caminhão

Carga Ilegal
Apreensão foi feita na tarde da última quarta-feira (22), na MS-276
Na tarde da última quarta-feira (22), a Polícia Militar Ambiental (PMA), durante fiscalização na rodovia MS-276 do município de Batayporã, realizou a apreensão de um caminhão com 1.180kg de agrotóxicos sem a licença ambiental exigida.
De acordo com informações dos oficiais, o veículo, um caminhão baú da Mercedez Bens, seguia de Dourados para o município de Piracicaba com a carga ilegal, que também não estava identificada com todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental.
Os produtos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de um a quatro meses de reclusão.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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