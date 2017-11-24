Homem é detido após fugir ao provocar acidente no Bairro Alto

Trânsito
Caso foi registrado durante a madrugada desta sexta-feira (24)
Por volta de 02h40 da madrugada desta sexta-feira (24), um homem identificado como F. B. F., de 38 anos, foi detido após provocar um acidente envolvendo três veículos, sendo um do próprio condutor, no Bairro Alto, em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem transitava no rolamento Dos Ferroviários uma Chevrolet Montana, de cor preta, quando conduziu sua parte dianteira na parte traseira de um Fiat Pálio que, por sua vez, colidiu sua parte dianteira na parte traseira de um Ford Versailles, sendo que os veículos "acertados" estavam estacionados. Houve danos materiais em todos os veículos envolvidos.
Uma testemunha relatou que estava próximo ao local, ouviu o barulho do acidente e que, quando foi verificar, o autor já tinha fugido do local. Ele acompanhou a Polícia Militar durante as buscas e o homem foi encontrado na Rua Assis Ribeiro, em frente ao Colégio Centro Cristão de Ensino.
Informações dão conta de que o autor, que confessou ter causado o acidente, estava desorientado e com escoriações na cabeça. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, ele estava em visível estado de embriaguez, com olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, sonolento e dispersivo.
Ele foi encaminhado ao PS Municipal para tratar as lesões na cabeça e, em seguida, entregue à Delegacia de Polícia da cidade. O seu veículo foi encaminhado ao pátio do Ciretran de Aquidauana.
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