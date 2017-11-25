Andarilha participa de bebedeira e é agredida por 'colega' de rua

Uma mulher identificada como R. I. da S., de 39 anos, que informou ser andarilha e moradora das redondezas da Rodoviária de Anastácio, procurou, na tarde da última sexta-feira (24), a Delegacia de Polícia Civil do município para comunicar que havia sido agredida.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava participando de uma bebedeira nas proximidades de sua "casa", quando uma outra mulher que estava bebendo junto, sem motivo aparente, partiu para a agressão física contra a vítima e as duas acabaram entrando em vias de fato.

A andarilha não soube dar mais informações sobre a agressora e o caso segue sob os cuidados da Polícia Civil de Anastácio.