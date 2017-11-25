Andarilha participa de bebedeira e é agredida por 'colega' de rua

Policial
Boletim de ocorrência do caso foi registrado por volta de 16h16, na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Uma mulher identificada como R. I. da S., de 39 anos, que informou ser andarilha e moradora das redondezas da Rodoviária de Anastácio, procurou, na tarde da última sexta-feira (24), a Delegacia de Polícia Civil do município para comunicar que havia sido agredida.
De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava participando de uma bebedeira nas proximidades de sua "casa", quando uma outra mulher que estava bebendo junto, sem motivo aparente, partiu para a agressão física contra a vítima e as duas acabaram entrando em vias de fato.
A andarilha não soube dar mais informações sobre a agressora e o caso segue sob os cuidados da Polícia Civil de Anastácio.
Apreensão de drogas
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Oportunidades
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Luto
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