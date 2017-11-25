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Confusão

Briga por dívida em Cipolândia mobiliza equipe da PM

Caso ocorreu no final da tarde da última sexta-feira (24)

Schimene Duque Weber

Publicado em 25/11/2017 às 09:41

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Uma briga por dívida no distrito de Cipolândia, na Rua Albino, mobilizou a equipe da Polícia Militar de Aquidauana na última sexta-feira (24), por volta das 18h40.

De acordo com informações policiais, os dois envolvidos, D. D., de 57 anos, e W. R. de S., de 48 anos, registraram boletim de ocorrência, um contra o outro, pela "confusão". Conforme registrado, o sr W. foi até a residência do sr. D. para cobrar uma dívida. Este, por sua vez, ficou alterado e disse que não iria pagar. Em seguida, nervoso, ele teria entrado em sua casa e voltado com uma arma calibre .36, efetuando um disparo para cima, em tom de ameaça.

A "vítima" correu do local, mas novamente ambos se encontraram na rua, momento em que o sr W., ao avistar o sr D. com a mão na cintura, como se fosse pegar novamente a arma, pegou uma pedra e arremessou contra o homem, que ficou ferido no olho esquerdo.

A PM, que foi acionada por populares que presenciaram os fatos, se deslocou até o endereço informado e questionou o proprietário do local sobre o paradeiro da arma, que a mostrou encostada junto à parede da sala.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Aquidauana, sendo que o homem ferido foi conduzido até o PS Municipal para os devidos procedimentos médicos e, em seguida, reencaminhado à DP, junto com a arma de fogo, para as medidas cabíveis.

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