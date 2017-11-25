Confusão entre vizinhas acaba na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio

No fim da noite da última sexta-feira (24), por volta de 22h53, uma mulher identificada como R. S., de 42 anos, comunicou à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio que teria sido vítima de agressões da sua vizinha, H. F., conforme consta no boletim de ocorrência.

De acordo com o relatado à polícia, ela estaria varrendo a frente da sua casa, localizada em um conjunto habitacional nas proximidades da Travessa Guará, quando sua vizinha chegou e partiu para a agressão física. A autora teria dado um tapa na vítima, que se defendeu com uma vassourada. A confusão parou quando o marido da comunicante, S. H. da S., separou as duas e impediu que as agressões continuassem.

A vítima ainda disse à equipe de Polícia Civil, responsável pela averiguação do caso, que já teve outras desavenças com a mulher, uma vez que teve um relacionamento com o filho dela e ela não teria aceitado.