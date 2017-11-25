Homens tentam furtar bar de idoso e são surpreendidos por cachorro

Criminalidade
Caso ocorreu no fim da noite da última sexta-feira (24), em Iguatemi
Criminosos ainda não identificados tentaram furtar, no fim da noite da última sexta-feira (24), por volta de 23h30, o bar de um idoso de 71 anos, identificado como A. de A., na Vila Operária, localizada no município de Iguatemi.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o vizinho da frente foi quem informou o idoso da movimentação suspeita no telhado do seu estabelecimento. Quando ele saiu para verificar, percebeu que o cachorro latia muito, o que provavelmente surpreendeu os autores e inibiu a ação, e clareou o local com uma lanterna, percebendo um dos homens em fuga.
A vítima ainda informou que nada foi furtado, mas que os criminosos já haviam separado algumas bebidas para levar.
O único prejuízo percebido pelo idoso foi o do telhado, uma vez que os homens, para invadir, retiraram uma das telhas.
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