Jovem é presa em rodoviária após tentar transportar cocaína em bagagem

Uma jovem de 24 anos, identificada como J. C. B., recebeu voz de prisão no Terminal Rodoviário de Dourados, na tarde de ontem (24), por tentar transportar cocaína em bagagem. O ato configura tráfico de drogas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Guarda Municipal realizava patrulhamento preventivo na plataforma de embarque do terminal, quando recebeu denúncia anônima de que uma pessoa estava com atitudes suspeitas no interior de um dos ônibus que faz a linha Ponta Porã - Campo Grande.

Diante das descrições, a equipe abordou a jovem, que apresentava muito nervosismo, com voz e mãos trêmulas. Para a guarda, ela informou que mora em Marechal Cândido Rondon (PR) e que estaria passeando na casa de sua mãe, em Ponta Porã. Durante a revista na bagagem da mulher, foi localizado um tablete de cocaína pesando 1,5kg.

Questionada sobre a origem do entorpecente, ela confessou que foi contratada por um desconhecido, na casa de sua mãe, para levar a droga até a cidade de Londrina (PR), onde faria a entrega para um segundo desconhecido e receberia o pagamento no valor de R$ 5.000,00.

Durante os procedimentos de abordagem, ela ainda tentou fugiu, mas foi capturada e algemada. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à DEPAC, juntamente com a droga, para os procedimentos legais cabíveis.