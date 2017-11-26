Cadela é encontrada queimada e com patas amarradas em terreno

Maus-tratos
Animal chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
A Polícia Civil investiga caso de maus tratos contra uma cadela, encontrada com as quatro patas amarradas e com sinais de queimadura, em um terreno baldio no Bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Animal foi a socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O caso ganhou repercussão em um grupo, com mais de 100 mil pessoas no Facebook. Na postagem, o morador explica que a esposa estava retornando para casa e encontrou a cadela. Ele ainda descreve que o animal estava com muitos ferimentos pelo corpo, além de estar com as patas presas.
“Levamos ao veterinário e chegando lá, ele costatou que tacaram fogo nela e tentaram matar ela viva (sic). Medicamos e levamos pra casa porque ninguém ia querer adotar uma cachorra assim nesse estado”, afirmou morador.
Apesar de receber o tratamento inicial, a cadela não resistiu. Representante da Associação Protetoras de Animais de Três Lagoas, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para denunciar o ocorrido. Polícia irá apurar o caso.
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