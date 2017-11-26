Caminhão carregado com milho tomba e motorista morre na BR-060

Odair do Nascimento Rosa, de 54 anos, morreu no início da manhã deste sábado (25) após o caminhão que conduzia tombar na rodovia BR-060, em Chapadão do Sul, a 335 km de Campo Grande. Acidente aconteceu por volta das 6h e tudo indica que o motorista tenha perdido o controle do veículo e saído da pista.

Segundo informações do site Jovem Sul News, o corpo do condutor ficou preso à cabine do caminhão, que ficou completamente destruída. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram erguer o veículo para retirar a vítima, já sem vida.

Motorista de um ônibus que transportava trabalhadores, relatou ter estranhado a velocidade que o veículo seguia no caminho contrário ao seu. “Ele estava muito devagar e em movimento estranho na pista, eu ainda dei sinal de luz para ele e depois que passamos ainda olhei no retrovisor para ver se ele ainda seguia”, afirmou a testemunha que não se identificou em entrevista ao site.

Todo o milho transportado no caminhão caiu sobre a pista. A carga seria levada para o Terminal Rodoferroviário de Chapadão do Sul. Policiais rodoviários federais estiveram no local e as causas do acidente estão sendo investigadas.