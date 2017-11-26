Caminhão carregado com milho tomba e motorista morre na BR-060

Acidente
Corpo da vítima ficou preso às ferragens após acidente que aconteceu no início da manhã de sábado
Odair do Nascimento Rosa, de 54 anos, morreu no início da manhã deste sábado (25) após o caminhão que conduzia tombar na rodovia BR-060, em Chapadão do Sul, a 335 km de Campo Grande. Acidente aconteceu por volta das 6h e tudo indica que o motorista tenha perdido o controle do veículo e saído da pista.
Segundo informações do site Jovem Sul News, o corpo do condutor ficou preso à cabine do caminhão, que ficou completamente destruída. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram erguer o veículo para retirar a vítima, já sem vida.
Motorista de um ônibus que transportava trabalhadores, relatou ter estranhado a velocidade que o veículo seguia no caminho contrário ao seu. “Ele estava muito devagar e em movimento estranho na pista, eu ainda dei sinal de luz para ele e depois que passamos ainda olhei no retrovisor para ver se ele ainda seguia”, afirmou a testemunha que não se identificou em entrevista ao site.
Todo o milho transportado no caminhão caiu sobre a pista. A carga seria levada para o Terminal Rodoferroviário de Chapadão do Sul. Policiais rodoviários federais estiveram no local e as causas do acidente estão sendo investigadas.
Apreensão de drogas
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