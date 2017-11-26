Flagrando jogando lixo em terreno com nascente é multado em R$ 10 mil

Policiais militares ambientais de Jardim autuaram um autônomo de 36 anos por lançamento de resíduos sólidos em uma área protegida de nascente. Os policiais realizavam fiscalização no perímetro urbano de Guia Lopes da Laguna e localizaram em um bairro, resíduos sólidos domésticos, bem como galhadas, troncos, plásticos e vários outros tipos de resíduos em uma área de nascente.

O infrator, que foi surpreendido quando lançava lixo no local foi autuado administrativamente e multado em R$ 10 mil. Ele foi notificado a retirar todos os resíduos do local. O autuado também responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Ele foi notificado a apresentar junto ao órgão Ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (Prada).