Homem bate com facão em mulher, ameaça matá-la e vai preso pela PM

Anastácio
Vítima e autor estão juntos há 14 anos e têm três filhas
Homem de 30 anos residente no Conjunto Residencial Cristo Rei, em Anastácio, foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, depois de agredir e ameaçar a esposa. Conforme apurado, o autor golpeou a vítima com um facão no braço e disse que iria matá-la.
A mulher relatou no boletim de ocorrência que as agressões ocorreram na frente das filhas de 12, 10 e sete anos, depois que o homem passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Ambos convivem há 14 anos. Como este não foi o primeiro caso, a mulher o denunciou e ele acabou preso em flagrante.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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