Homem bate com facão em mulher, ameaça matá-la e vai preso pela PM

Homem de 30 anos residente no Conjunto Residencial Cristo Rei, em Anastácio, foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, depois de agredir e ameaçar a esposa. Conforme apurado, o autor golpeou a vítima com um facão no braço e disse que iria matá-la.

A mulher relatou no boletim de ocorrência que as agressões ocorreram na frente das filhas de 12, 10 e sete anos, depois que o homem passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Ambos convivem há 14 anos. Como este não foi o primeiro caso, a mulher o denunciou e ele acabou preso em flagrante.