Homem é detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Um homem identificado como J. H. da S. M., de 24 anos, foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. Caso ocorreu na tarde do último domingo (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policias avistaram dois homens trafegando em uma Honda/CG, de cor vermelha, com atitudes suspeitas. Foi realizada a abordagem e, em busca pessoal, os policiais encontratam uma arma de fogo do tipo garrucha, sem munição, na cintura do autor.

No local, foram realizados os procedimentos de trânsito para a motocicleta, recolhida ao pátio do Detran, tendo em vista que o lacre estava rompido e o piloto não possuía o licenciamento do veículo.

Os dois envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia de Anastácio para as providências cabíveis.