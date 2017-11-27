Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:26

Buscar

Últimas notícias
X

Crueldade

Jovem de 20 anos provoca parto prematuro e deixa bebê morrer de fome

Corpo em decomposição estava embrulhado em saco, debaixo da cama

Renan Nucci

Publicado em 27/11/2017 às 15:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil de Campo Grande investiga a morte de um bebê ocorrida na Vila Manoel Secco Thomé, região do Distrito Industrial, registrada ontem. A mãe, de 20 anos, teria provocado parto prematuro na quinta-feira passada e deixado o bebê embrulhado em um saco, debaixo da cama. Laudo do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) aponta que a criança nasceu com vida e morreu de desnutrição, em razão do abandono.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o caso veio à tona depois que a irmã da jovem encontrou o bebê na manhã de ontem, já em estado de decomposição. A Polícia Civil foi acionada, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro, e interrogou a mãe, que acabou confessando os atos. Ela disse em depoimento que na quinta-feira, tomou chás e medicamentos com o objetivo de causar aborto. Não consta no registro policial o tempo de gestação.

No noite do dia seguinte, teve sangramento e fez o parto sozinha. Ela supostamente usou tesoura para cortar o cordão umbilical, embrulhou o bebê e o escondeu sob a cama. Como estava passando mal, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para a Santa Casa. Até então, o paradeiro do bebê era desconhecido, já que ela não havia comentado sobre o aborto com mais ninguém.

Depois que o corpo foi encontrado, a autora disse para a irmã que os abortivos foram comprados da filha de uma traficante no Indubrasil. Entrentato, em depoimento formal alegou que a fornecedora seria uma mulher residente em Terenos. Num primeiro momento, a mãe era investigada por aborto provocado. Porém, depois que a perícia atestou como causa da morte a desnutrição, ela pode responder pelo crime de homicídio.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo