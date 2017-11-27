PMA prende jovem e recupera motocicleta furtada em Naviraí

A Polícia Militar Ambiental de Naviraí prendeu, ontem (26), um jovem de 23 anos por furto de uma motocicleta. A prisão ocorreu durante patrulhamento, nas proximidades de uma usina de reciclagem de lixo do município. O autor estava trajando bermudas e camiseta, muito sujo de barro e em atitude suspeita.

Durante a abordagem policial, ele relatou que estava sem combustível e que a moto estaria em uma fazenda próxima. Os oficiais suspeitaram e o acompanharam até o local citado por ele e, chegando lá, os moradores relataram que o homem havia aparecido no dia anterior, pedindo para que escondessem o veículo na propriedade.

Diante dos fatos, ele confessou que se tratava de uma motocicleta furtada no último dia 24 (sexta-feira), em Naviraí, e levou os policiais ao canavial, onde havia escondido o veículo. A motocicleta, uma Honda Titan, foi apreendida.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Polícia Civil de Naviraí, onde ele foi autuado pelo crime. A pena para o furto é de reclusão de um a quatro anos e multa.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA