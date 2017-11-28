Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:48

Buscar

Últimas notícias
X

Crime

Aquidauanenses são vítimas de estelionatário de Rondonópolis

Caso ocorreu na manhã da última segunda-feira (27)

Schimene Duque Weber

Publicado em 28/11/2017 às 08:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dois homens identificados como A. B. N., de 49 anos, e C. M. de B., de 47 anos, foram vítimas de um estelionatário, possivelmente da cidade de Rondonópolis (MT). 

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado, ontem (27), por volta de 10h49, o homem de 47 recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como R. A., que seria sobrinha do homem de 49 anos. Durante a conversa, ela disse que recebeu uma ligação de um homem chamado Jarbas, que informou que um sobrinho do A. B. N., que estaria a caminho de Bonito, teria sofrido uma quebra mecânica em seu veículo na BR-262, próximo ao local conhecido como Redondo. O criminoso, então, se identificou como um mecânico de Anastácio que poderia prestar socorro ao familiar.

Nesse momento, C. M. de B. fez uma ligação para o "mecânico", que informou que, para promover o socorro, precisaria de um depósito no valor de R$ 1.500,00, que foi realizado imediatamente. Passado algum tempo, o estelionatário voltou a ligar, dizendo que o veículo precisava de mais reparos e que, para comprar as peças e realizar o serviço, precisava de mais R$ 1.285,00, valor que também foi depositado imediatamente.

Passado mais algum tempo, em conversa com terceiros que levantaram suspeitas, as vítimas retornaram à agência bancária e obtiveram a informação de que os valores já haviam sido sacados e que a conta em questão era de uma agência do município de Rondonópolis, no Mato Grosso, o que "confirmou" o golpe.

Diante dos fatos, a Polícia Civil de Aquidauana segue investigando o caso.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo