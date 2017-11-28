Aquidauanenses são vítimas de estelionatário de Rondonópolis

Dois homens identificados como A. B. N., de 49 anos, e C. M. de B., de 47 anos, foram vítimas de um estelionatário, possivelmente da cidade de Rondonópolis (MT).

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado, ontem (27), por volta de 10h49, o homem de 47 recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como R. A., que seria sobrinha do homem de 49 anos. Durante a conversa, ela disse que recebeu uma ligação de um homem chamado Jarbas, que informou que um sobrinho do A. B. N., que estaria a caminho de Bonito, teria sofrido uma quebra mecânica em seu veículo na BR-262, próximo ao local conhecido como Redondo. O criminoso, então, se identificou como um mecânico de Anastácio que poderia prestar socorro ao familiar.

Nesse momento, C. M. de B. fez uma ligação para o "mecânico", que informou que, para promover o socorro, precisaria de um depósito no valor de R$ 1.500,00, que foi realizado imediatamente. Passado algum tempo, o estelionatário voltou a ligar, dizendo que o veículo precisava de mais reparos e que, para comprar as peças e realizar o serviço, precisava de mais R$ 1.285,00, valor que também foi depositado imediatamente.

Passado mais algum tempo, em conversa com terceiros que levantaram suspeitas, as vítimas retornaram à agência bancária e obtiveram a informação de que os valores já haviam sido sacados e que a conta em questão era de uma agência do município de Rondonópolis, no Mato Grosso, o que "confirmou" o golpe.

Diante dos fatos, a Polícia Civil de Aquidauana segue investigando o caso.