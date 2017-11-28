Casal que foi morto e enterrado em varanda é sepultado, 4 dias depois

Os corpos do casal Paulo Mariano Pinto, de 58 anos, e Ledesma Ferreira, de 53 anos, foram enterrados na tarde desta terça-feira (28) em Corumbá. A principal suspeita é de que as vítimas foram mortas pela própria filha Kássia Ledesma Ferreira, de 24 anos, com ajuda do namorado Diego Antônio de Silva. Os dois seguem foragidos.

Conforme o jornal Diário Corumbaense, devido as investigações, os corpos foram mantidos no IML (Instituto Médico Legal) e somente agora foram liberados para o sepultamento.

Paulo foi enterrado por volta das 14h no cemitério Santa Cruz. Já Marilene foi sepultada às 15h, no cemitério Nelson Chamma.

Morte

O crime ocorreu no Loteamento Pantanal. Paulo e Marilene estavam desaparecidos há 15 dias. No dia 24 deste mês, vizinhos arrombaram a porta e encontraram parte da terra da varanda remexida e acabaram encontrando os corpos enterrados.

De acordo com o processo, Marilene e o marido foram assassinados a golpes de faca “somente por não concordarem com o relacionamento da filha com Diego”. Para a polícia, o casal ainda planejou o crime para poder ficar com a casa das vítimas para eles. Após o homicídio, os suspeitos venderam vários eletrodomésticos da residência.

O casal é indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, ocultação de cadáver e furto qualificado.