Mãe e filha escapam de assalto ao ameaçarem ladrões com suposta arma

Aquidauana
Caso ocorreu na manhã desta terça-feira (28)
Na manhã desta terça-feira (28), por volta das 6h, uma mulher identificada como R. C. M. da C., de 53 anos, conseguiu livrar sua filha e escapar de um assalto em frente à sua residência, localizada na rua Visconde de Taunay, no Guanandy, em Aquidauana.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a filha da mulher, ao sair de casa, se deparou com dois indivíduos armados e encapuzados escondidos atrás de uma parede. Ao avistá-los, ela teria saído correndo e gritando, conseguindo voltar para sua residência e fechar a porta.
Enquanto os bandidos batiam na porta e "pediam" para entrar, a mãe começou a gritar "pega a arma, pega a arma", em voz alta, o que afugentou os criminosos, que fugiram pulando o muro e tomando um rumo ignorado.
A equipe da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) foi até o local para averiguar a situação e, no quintal da residência, encontraram uma pistola com treze munições intactas de calibre 9mm., além de um casaco com touca na cor cinza.
A comunicante informou que o outro indivíduo trajava um casaco de cor vermelha.
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